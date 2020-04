Politie waarschuwt voor oplichters met dreigmail porno

De Amsterdamse politie waarschuwt voor een nepmail die in grote aantallen wordt verstuurd waarin de ontvangers worden gechanteerd met een zogenaamd bezoek aan een pornosite.

Wordt er niet binnen 24 uur een flink bedrag in bitcoins overgemaakt naar de afzender, dan dreigt deze webcam-opnames te verspreiden die hij gemaakt zou hebben van de ontvanger.

In de mail wordt extra indruk gemaakt door het noemen van een wachtwoord dat de ontvanger daadwerkelijk gebruikt of gebruikt heeft. Dit wachtwoord is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit een al eerder bemachtigd bestand met inloggegevens.

'De inhoud van de mail is pure bluf', schrijft ook de Fraudehelpdesk. 'De afzender heeft geen enkele informatie over uw internetgedrag. Betaal dus niets. Check wel of u het betreffende wachtwoord nog ergens gebruikt en pas het daar zo snel mogelijk aan. Heeft u deze mail ook ontvangen, meld het ons dan en verwijder hem vervolgens uit uw postvak.'