Een supermarkt aan de Dalsteindreef in Diemen is vanmiddag overvallen.

De overvaller bedreigde het personeel met een mes. Hij heeft buit gemaakt en is daarna gevlucht. Niemand raakte gewond.

De metro is daarna kort stilgezet voor politieonderzoek. De recherche doet op dit moment onderzoek in de supermarkt. De dader is nog voortvluchtig.

De supermarkt werd eind februari ook al overvallen.