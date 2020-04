Halsema pleit voor evenementenverbod in de zomer: 'Beter om duidelijkheid te hebben'

Ook burgemeester Halsema pleit ervoor om grote evenementen deze zomer te verbieden in verband met corona. 'Voor organisatoren is het beter om duidelijkheid te hebben', zegt ze in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester.

Officieel zijn evenementen nu nog verboden tot 1 juni, maar bijna niemand houdt er rekening mee dat dit soort bijeenkomsten snel daarna weer door mogen gaan. Volgens Halsema is het voor iedereen beter als daar snel duidelijkheid over komt. 'Mensen treffen hun voorbereidingen en geven hun geld uit. En dan is het beter dat je een duidelijke termijn hebt, die verder in de tijd ligt, waardoor die ook realistischer wordt.'

De grote steden hebben gezamenlijk aangedrongen bij het kabinet om het verbod te verlengen. Gedacht wordt aan 1 september of zelfs 1 oktober. Dat zou betekenen dat ook Sail, dat halverwege augustus gepland stond, niet door kan gaan. En ook een herstart van de eredivisie, waar de KNVB nog altijd op hoopt, zou dan niet meer kunnen. Pride Amsterdam maakte donderdag al bekend dit jaar alles te cancelen. Volgende week dinsdag is de langverwachte persconferentie van het kabinet, waar premier Rutte bekend zal maken of en in welke vorm de huidige coronamaatregelen na 28 april voortgezet gaan worden. Mogelijk wordt dan ook duidelijk of de datum van 1 juni voor een evenementenverbod inderdaad opgeschoven wordt naar 1 september of nog later.

Ook riep de burgemeester vandaag de Amsterdammers op om binnen te blijven met Koningsdag. Even een borreltje drinken op straat met de buren is er volgens haar niet bij. 'Dat zullen we niet toestaan', zei Halsema. 'We kunnen niet anders. Dat betekent toch dat mensen dan gaan samenscholen en mogelijk te dicht bij elkaar komen. Dan zullen we moeten beboeten als mensen niet luisteren. We zullen eerst waarschuwen, maar als mensen toch in kluitjes bij elkaar blijven staan dan zullen wij boetes moeten uitdelen.' Kijk hier het hele Gesprek met de Burgemeester: