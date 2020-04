Eiting sneller dan profs tijdens digitale wielerkoers

Een opmerkelijke uitslag van een digitale wielerkoers gisteren: Carel Eiting reed flink sneller dan de profs van team Jumbo-Visma. De Ajacied kwam een minuut eerder dan onder andere Steven Kruijswijk en Robert Gesink over de virtuele streep.

Nu de bal al ruim een maand niet meer rolt in de Eredivisie vanwege de coronacrisis, en de spelers van Ajax toch hun conditie op peil moeten houden, zijn er bij hen enkele weken geleden al speciale wattbikes afgeleverd.

Om het apparaat beter onder de knie te krijgen, werd de digitale koers van zo'n drie kwartier georganiseerd. Eiting en enkele andere Ajacieden namen het op tegen wielrenners van Jumbo-Visma via het online wielerplatform Zwift. De middenvelder van Ajax werd eerste in 43 minuten. Toprijders Gesink en Kruijswijk deden er ruim 44 minuten over.

Eiting welkom bij Jumbo-Visma

Jumbo-ploegleider Grischa Niermann grap erover tegen de NOS: 'Als Carel een overstap naar het wielrennen wil maken, is hij bij onze ploeg van harte welkom.'

Volgens Niermann betekent de uitslag niet dat de voetballer de beste wielrenner van het groepje is. Het was namelijk niet de bedoeling dat er een wedstrijdelement aan vast zou zitten. 'Dan zou de uitslag er wel iets anders uit hebben gezien', aldus de ploegleider.

De wielerploeg hoopt op revanche middels een potje FIFA, of een nieuwe digitale koers.