Twijfels over anderhalve meter afstand in bruine kroeg: 'Ik denk dat het godsonmogelijk is'

'Als ze binnenkomen, dan zien ze allemaal bekenden hier. Ze kruipen toch naast elkaar. En stel je voor er komt een ploeg binnen. Dan moet ik zeggen: daar erin, daar eruit? Ik denk dat het godsonmogelijk is.' Marijke Wijbrandts, eigenaar van het markante Ruk & Pluk in Oost, kan zich een anderhalve meter-samenleving in haar café maar moeilijk voorstellen.



Ze weet ook nog niet of ze Ruk & Pluk direct weer opent wanneer het mag, als klanten inderdaad afstand van elkaar moeten houden. 'Als die anderhalve meter afstand wegvalt, is iedereen hartstikke welkom. Maar of we met die anderhalve meter open gaan? Ik heb daar zo m'n twijfels over.'

Ook zorgen bij brancheorganisatie

Toch zijn het niet alleen de bruine kroegen die moeite hebben met de aankomende maatregelen. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) luidde eerder deze week namelijk al de noodklok. Zo noemden zij een anderhalve meter-samenleving in de horeca 'onwerkbaar'.



KHN heeft inmiddels wel een conceptplan ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, met daarin voorstellen over hoe het volgens hen nu verder moet. Maar daarbij plaatste het dus wel de nodige kanttekeningen.

'Ruk & Pluk blijft'

'Anderhalve meter afstand houden is in flink wat situaties technisch mogelijk', schreef KHN in een persbericht. 'Maar voor de meeste horecazaken zal het financieel niet rendabel zijn. KHN roept het kabinet dan ook dringend op per omgaande met aanvullende steunmaatregelen te komen.'



Voor kroegen als Ruk & Pluk blijft het dus nog even spannend, al zit Marijke niet bij de pakken neer. 'Ik heb al zoveel overwonnen met m'n compagnon, dus dit zullen we ook wel overwinnen. Wij hebben gelukkig geen pachtzaak, want anders heb je buiten je pacht nog je huur en je vaste lasten. Dus daarom zeg ik: Ruk & Pluk blijft voorlopig nog wel.'