Hans was kerngezond maar overleed aan corona: 'Ik ben gebroken'

Hij rookte niet, hij dronk niet, hij had nooit wat. Toch overleed Hans de Breet vrijdag op 62-jarige leeftijd aan het coronavirus. 'Je wil niet weten wat voor hel het is om het aan zijn moeder van 97 te vertellen', zegt zijn zoon Jordy.

Jordy (28) is er kapot van. 'Mijn vader was altijd positief ingesteld. Hij deed alles voor ons. Ik heb mijn artiestenbureau kunnen opzetten doordat hij mij vroeger overal naartoe reed. Ik draaide plaatjes met zijn speakers. Niks was te gek. En dan nu dit. Ik ben gebroken.'

Hans is geboren en getogen Amsterdammer en verhuisde lange tijd geleden naar Amstelveen. Daar werkte hij voor de Sociale Verzekeringsbank.

In supermarkt

Het staat niet vast waar hij het coronavirus heeft opgelopen, al vermoedt Jordy dat het in de supermarkt is geweest. Hij voelde zich niet benauwd, hoestte ook niet veel, maar kreeg de dag na zijn verjaardag halverwege maart hoge koorts. Net als zijn vrouw. 'Samen hebben ze dagenlang praktisch 24 uur in bed doorgebracht.'

Uitgerekend in dezelfde periode werd ook zijn 97-jarige moeder ernstig ziek. Longontsteking. Misschien veroorzaakt door het virus, misschien ook niet. Haar situatie leek vele malen zorgelijker. 'De artsen verwachtten dat ze nog maar drie dagen zou leven. Ze kreeg morfine om het leed te verlichten.'

Afscheid

De familie, inclusief de zieke Hans, nam afscheid van haar vanachter het raam van haar woning. Maar ze overleed niet. Ze knapte zelfs wonderwel op. Ook Jordy's moeder werd beter. 'In plaats daarvan moest mijn vader in het Amstelland Ziekenhuis in Amstelveen worden opgenomen.' Hij belandde op de intensive care en werd in kunstmatige slaap gebracht.

In het ziekenhuis leek het in eerste instantie goed te gaan. Zijn longen werden schoner, de infectie verdween. De doktoren hadden het erover dat Hans een van de eerste ic-patiënten was die naar huis zou mogen. Maar toen Hans wakker moest worden, deed hij dat niet. Het coronavirus bleek vier herseninfarcten te hebben veroorzaakt.

Terwijl zijn gezin in beschermende kleding aan zijn bed stond, overleed hij.

Gezond

'Het is heel onwerkelijk', vertelt Jordy. 'Hij was hartstikke gezond. Hij tenniste altijd in de zomer. Misschien had hij dat ook in de winter moeten doen, maar hij had nooit wat. Ik heb het zijn moeder verteld, mijn oma. Je wil niet weten wat voor hel dat is.'

Jordy heeft met eigen ogen gezien hoe dodelijk het virus kan zijn. 'Het is een klotevirus. Echt. Toen werd aangekondigd dat alle horeca dicht moest, had ik nog wat vrienden bij mij thuis uitgenodigd. We deden er laconiek over, dachten dat het zo'n vaart niet zou lopen. Maar nu, nu is mijn vader gestorven.'