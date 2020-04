Veertien nieuw gemelde ziekenhuisopnames door corona in Amsterdam

In Amsterdam zijn imiddels 466 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) met het coronavirus. Dat zijn er veertien meer dan gisteren, toen waren er nog 452 ziekenhuisopnames bekend. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM.

In totaal zijn er nu 1472 Amsterdammers positief getest op een coronavirus, dat zijn er 53 meer dan gisteren. Toen waren er 1419 besmettingen vastgesteld. Het is goed mogelijk dat er in werkelijkheid meer mensen zijn die het virus (gehad) hebben, omdat niet iedereen met (milde) klachten ook getest wordt.

Het aantal mensen dat in de stad aan het coronavirus is overleden ligt nu op 113, gisteren waren dit er nog 108. Het is goed mogelijk dat het aantal overlijdens en het aantal ziekenhuisopnames in werkelijkheid hoger liggen. Sommige patiënten en slachtoffers worden later gemeld.

Het RIVM liet gisteren weten dat de verspreiding van het virus landelijk langzaam aan het afnemen is. Ook vandaag zijn er weer minder mensen positief getest (1.066), opgenomen in het ziekenhuis (110) en overleden (83).