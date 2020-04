Brandweermannen herdenken collega's die omkwamen bij brand aan de Motorkade

De mannen van Kazerne IJsbrand in Noord stonden vandaag stil bij het overlijden van drie collega's tijdens een brand op de Motorkade in 1995. Het is vandaag precies 25 jaar geleden en er was daarom een uitgebreide herdenking gepland. Vanwege de coronamaatregelen waren de brandweermannen genoodzaakt het klein te houden.

Vanochtend kwam een select aantal brandweermannen en de korpsleiding bij elkaar om stil te staan bij het tragische ongeluk. 'De herdenking was waardig, hoewel we het wel wat anders van plan waren. Door de coronacrisis moeten we het bescheiden doen', vertelt clustermanager Mostapha Nazih.

Brand

Op 19 april 1995 brak een brand uit in een loods op de Motorkade in Noord. Het ging om een relatief kleine brand maar toen de drie brandweermannen naar binnen gingen stortte het plafond in waardoor er een grote vuurzee ontstond. De drie overleefden dit ongeluk niet.

Veel indruk

Jan Heukelom was de officier van dienst in 1995 en hij draagt het ongeluk nog steeds elke dag met zich mee.

'Ik kom nog vaak op de kazerne een kopje koffie drinken en dan zeg ik de drie mannen altijd op een hele nette wijze gedag. Het maakt nog steeds veel indruk op me, maakt dat je gewoon door je werk je leven verliest,' aldus Jan.

De familieleden van de overledenen konden vandaag, vanwege de coronamaatregelen, niet bij de herdenking aanwezig zijn. 'Als de coronacrisis achter de rug is willen we nog een moment organiseren, ook voor de familieleden. We willen het heel graag en ik denk de familieleden ook, maar we moeten er wel het juiste moment voor kiezen,' aldus Mostapha.