Blaffende Vis onthult 25e gevelbeeld Koningsdag online

Het is een traditie geworden, de onthulling van het enorme beeld op de gevel van café De Blaffende Vis in de Jordaan. Tijdens Koningsnacht, om klokslag twaalf uur, gaat onder luid gejuich van een volle Westerstraat het doek naar beneden en ziet iedereen wat de kroeg nu weer heeft bedacht met de leden van het koninklijk huis.

Denk aan Omatrix, prins Bernhard als John Travolta of de koning arm in arm met Eberhard van der Laan. Het is een soort startsein van het oranjefeest in de stad geworden, het zou dit jaar voor 25e keer zijn.

Toch hebben de eigenaren iets bedacht om het niet helemaal voorbij te laten gaan. Op de site van de kroeg is een aftelklok zichtbaar en zondag om middernacht zal de 25e onthulling digitaal zijn.

Eigenaar Jort Vos: 'Je zaak sluiten van de ene op de andere dag. Daar kan niemand zich op voorbereiden. Maar we begrijpen het, er spelen op het moment ergere zaken in het land. Laten we ons uit het veld slaan? Neen. De Blaffende Vis will return! Met die terugkeer maken wij een symbolisch begin op middernacht 26 april: het begin van Koningsdag.'