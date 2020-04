Collega's van gemeentereiniging herdenken slachtoffer steekpartij: 'Groot verlies voor ons'

'We zijn bij de gemeentereiniging één grote familie', legt hij uit. 'En als dit gebeurt heeft dat heel veel impact.'

Steekpartij

Om tijdens de coronacrisis toch een eerbetoon te kunnen brengen aan Martis, kwamen de medewerkers vandaag rond 13.30 uur bijeen op de Agatha Christiesingel.

Daar werd hun collega zaterdagavond zwaargewond op straat aangetroffen. Na een reanimatie werd hij overgebracht naar het ziekenhuis, maar dat mocht niet baten.

Geliefde collega

'De klap is heel hard aangekomen', vertelt een van zijn collega's. 'Niemand beseft het. Tot nu toe is het nog niet tot mij doorgedrongen. Hij was altijd goed voor iedereen, íedereen.'

'Een geliefde collega, zoals je ziet', vertelt een ander. 'Het is een heel erg groot verlies voor ons.'

'Dit was zijn wagen, echt zijn kindje was dat'

Om Martis te herdenken werd ook zijn wagen ingezet. 'Dit was zijn wagen, echt zijn kindje was dat', aldus de teamleider. 'Als eerbetoon rijdt een hele directe collega met deze auto. Heel zwaar voor hem, want het is ook een van zijn beste vrienden. Dan kun je wel nagaan hoe dat binnenkomt.'

De collega's hopen nog afscheid te kunnen nemen van hun dierbare, maar tijdens de coronacrisis is dat lastig. 'Hoe het verder gaat weten we niet', stelt de teamleider. 'Of we een laatste groet kunnen brengen.'