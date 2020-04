Vanavond persconferentie Rutte: versoepelde regels na 28 april?

Premier Mark Rutte geeft vanavond om 19.00 uur een persconferentie over de maatregelen tegen het coronavirus. Rutte zal samen met minister Hugo de Jonge bekendmaken wat er vanaf 28 april gaat gebeuren.

Vermoedelijk zal het kabinet een besluit aankondigen over het versoepelen van de coronamaatregelen, lang niet alle, maar vooral voor kinderen in de verwachting dat ze na de meivakantie bijvoorbeeld weer gefaseerd naar school kunnen gaan.

Ook zal er naar alle waarschijnlijkheid duidelijkheid komen of Ajax nog aan voetballen toekomt dit seizoen. De kans lijkt klein dat cafés en restaurants open mogen, ook als ze zich aan de bepaalde regels houden.

Experts van het Outbreak Management Team (OMT) bepalen het coronabeleid. De adviezen van de experts worden standaard overgenomen door het kabinet.

'Kinderen weer naar school, horeca dicht'

Bronnen melden aan RTL Nieuws dat het OMT adviseert om basisschoolkinderen weer naar school te laten gaan. De kinderen moeten in kleine groepen over de dag verspreid worden. Daarnaast zou worden gezegd dat schoolvakanties moeten worden ingekort.

Ook geven de deskundigen als advies om kinderen tot 12 jaar drie keer per week te laten sporten, zonder rekening te houden met de 1,5 meter-maatregel. De experts zouden nog wel adviseren om horecagelegenheden tot 16 mei gesloten te houden. Het is mogelijk dat die datum nog wordt verlengd.

Over zorginstellingen zou het OMT adviseren om bezoekregelingen te versoepelen, zodat een of twee bezoekers langs kunnen komen. Verder zouden musea en dierentuinen onder strenge voorwaarden weer open kunnen.

Versoepeling bij oosterburen

In enkele Europese landen zijn versoepelende regels ingevoerd. Zo zijn winkels in Duitsland met een oppervlakte tot 800 vierkante meter sinds deze week weer in gebruik en zullen de scholen vanaf 4 mei stapsgewijs de deuren openen.