Adviezen over maatregelen uitgelekt: dit zeggen de experts

Het advies is vanmorgen uitgelekt aan de NOS , daaruit blijkt dat het OMT-team het kabinet adviseert om basisscholen voor te bereiden met een gedeeltelijke schoolbezetting per dag, om vervolgens na de meivakantie deels open te kunnen. Zo wordt er gesproken over halve klassen of om kinderen om en om naar school te laten gaan.

Het OMT zegt er wel bij dat er een verschil van mening is tussen de deskundigen of de basisscholen direct helemaal open kunnen of niet. De kinderopvang en het speciaal basisonderwijs zouden volgens de brief zonder beperkingen na de meivakantie open kunnen.





Een belangrijke overweging is volgens het OMT dat de volksgezondheid beheersbaar is. Zo zou het onderwijspersoneel vanaf deze periode makkelijker getest kunnen worden.

Sport

Wat sport betreft krijgen kinderen, jongeren en individuele topsporters een positief advies van het OMT. Kinderen tot 12 jaar kunnen buiten sporten en hoeven geen rekening te houden met de 1,5 meter-maatregel. Jongeren vanaf 12 jaar mogen ook meedoen aan teamsport-trainingen, maar moeten wel op de 1,5 meter-maatregel letten.





Volgens het OMT is het risico voor topsporters 'beheersbaar', wel wordt aan sportkoepels geadviseerd om per sport voorwaarden uit te werken. Georganiseerde sport voor andere groepen vindt het OMT-team geen goed plan. Dit omdat bij sporten druppelwolken zouden kunnen ontstaan, die tot 20 meter achter een rennende sporter aangetoond kunnen worden. In die druppels zouden virusdeeltjes kunnen zitten.

Verzorgingshuizen

Het versoepelen van bezoek aan verzorgingshuizen raad het OMT af, omdat dit de introductie en verspreiding van het virus zou vergroten. 'Nader inzicht in de situatie in verzorgingshuizen is nodig', luidt het advies.





Met de adviezen moet het kabinet een besluit nemen over de maatregelen. Om 19.00 uur geeft premier Mark Rutte een persconferentie over de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus.