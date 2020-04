Vier nieuwe ziekenhuisopnames in de stad door corona

Sinds gisteren zijn er vier nieuwe patiënten opgenomen (geweest) vanwege het coronavirus. Hiermee zijn er in totaal 480 ziekenhuisopnames gemeld, blijkt uit cijfers van het RIVM.

Daarnaast zijn er 1.544 Amsterdammers positief getest op het virus. Dat zijn 37 meldingen meer dat gisteren. Naar verwachting ligt het daadwerkelijke aantal hoger, omdat niet iedereen getest wordt.

Voor zover bekend zijn er in Amsterdam 126 patiënten overleden aan het virus. Gisteren waren dat er nog 117. Niet alle personen zijn de afgelopen 24 uur overleden, rapportages kunnen enkele dagen achterlopen. Op dinsdagen is het aantal meldingen van opgenomen en overleden patiënten vaak het hoogst van de week, omdat meldingen van patiënten die op vrijdag, zaterdag en zondag opgenomen en/of overleden zijn op maandag administratief worden verwerkt.

In heel het land zijn er 34.134 besmettingen bekend, wat neerkomt op een toename van 729 besmettingen. Inmiddels zijn 9.897 Nederlanders in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest en zijn er 3.916 mensen overleden aan het virus.