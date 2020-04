Drillscene Zuidoost aan jongeren: 'Blijf osso'

Drillgroep #34 uit Zuidoost heeft samen met jongerenwerker Gideon Everduim een boodschap voor de jongeren in Zuidoost en heel Nederland. De groep lanceert het nummer 'Quarantaine'; blijf thuis, blijf weg, blijf osso. In Bijlmer-style willen ze de moeilijk bereikbare jongeren informeren over de gevaren van het coronavrius en oproepen om thuis te blijven.

'Het feit dat die jongens de verantwoordelijkheid op zich nemen om hun peers (leeftijdsgenoten) te infomeren over corona en de anderhalve meter, vind ik echt geweldig' aldus Everduim. Hij hielp de groep met het maken van het nummer en de clip.

Scovic van drillgroep #34 heeft expres geen drillbeat gekozen. 'Het moet een beetje vibes zijn. Sowieso de hele wereld is tegen corona. Dit was een frustratie om het te uiten, maar op een goede manier'. De clip heeft veel goede reacties teweeg gebracht.

Versoepeling

Het antwoord op de vraag of hij hoopt dat de maatregelen versoepelt is makkelijk. 'Ik hoop wel dat het versoepelt gaat worden, zodat we weer bij elkaar kunnen komen. Wat ik vooral mis is voetbal'.

Hieronder is de hele clip te bekijken.