Quarantaine-sessies: Olivier ten Brink

Olivier ten Brink zou samen met zijn band Donkey Kung Fu een nieuwe EP uitbrengen in mei, maar is nu, net zoals de rest van het land, gedwongen om thuis te blijven. Gelukkig zit hij niet stil en geeft hij ons vandaag een demonstratie van zijn muzikale vaardigheden. Hiervoor maakt hij gebruik van 32 verschillende effecten, die hij in combinatie met zijn elektrische gitaar gebruikt om futuristische, Nintendo-achtige geluiden te produceren.