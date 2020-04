Auto's mogelijk geweerd in bepaalde straten vanwege coronacrisis

'Dat is op dit moment onderwerp van discussie in het crisisberaad in het regionaal beleidssteam', vertelde Halsema. 'Omdat wij ook zien dat meer winkels de deuren openen en er onherroepelijk meer mensen buiten komen. Om te zorgen dat mensen zoveel mogelijk binnen blijven, want dat geldt nog steeds, en dat als mensen wel buiten zijn, ze op anderhalve meter afstand zijn.'

Privésfeer

DENK-fractievoorzitter Mourad Taimounti vroeg of er ook boetes worden uitgedeeld als er meer dan twee mensen, die niet in hetzelfde huishouden wonen, in een auto zitten. Halsema zei dat dat in principe niet gebeurt in Amsterdam. 'We zien auto's in principe als privésfeer, wat we wel doen is optreden bij excessen, zoals geluidsoverlast en hinder.'

Tijdens de vergadering bleek verder dat een groep 'heel kwetsbare gezinnen' al door de gemeente is ondergebracht in vakantieparken in Noord-Holland. 'We hopen dit vaker te kunnen herhalen voor gezinnen die in nood zijn', zei Halsema. 'De parken zijn vanzelfsprekend coronaproof.'