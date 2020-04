Bitterzoet maakt video van uitgaansleven in 1,5 meter economie: 'Niet te doen'

Club Bitterzoet in de Spuistraat heeft dit weekend een video gedeeld waarin te zien is hoe volgens hen het uitgaansleven zou zijn in de 1,5 meter economie.

In de video is te zien dat een gast haar legitimatie laat zien op afstand en danst in kleine vakken op een vrijwel lege dansvloer.

'Dit is een beetje hoe het zou zijn met de maatregelen die het kabinet ons oplegt', vertelt eigenaar Bas Louwers van Bitterzoet. 'Het is niet te doen.'

Het idee voor de video kwam nadat reguliere restaurants en cafés filmpjes maakten over hun aanpassingen in de 1,5 meter economie. 'Het nachtleven bleef een beetje achter, daarom wilden wij laten zien wat het verschil is tussen een dansvloer met 21 mensen een dansvloer die volledig vol is.'

Voorlopig geen nachtleven

Volgens Louwers valt het hele nachtleven weg met deze regel. 'Wij zijn sinds 12 maart al dicht en de coronamaatregelen van het kabinet bieden weinig perspectief.'

Wel heeft de club andere manieren om het publiek aan zich te binden. Zo had Bitterzoet afgelopen vrijdag een online vrijdagmiddagborrel georganiseerd en zal Akwasi in mei een optreden geven dat gestreamd wordt. 'Maar de interactie met ons publiek is heel moeilijk, dat is er nog heel weinig.'

Toch krijgt Bitterzoet veel steunbetuigingen van hun vaste bezoekers. 'Wij ontvangen veel berichten van mensen die zeggen dat ze hopen dat we goed door deze crisis heen komen. Echt ontzettend lief.'