Waarschuwing na drukte op Noordermarkt: 'We zien wel waar het schip strandt'

Op de Noordermarkt was het vanmiddag erg druk, ondanks alle coronamaatregelen. De politie greep daarom in. Met een megafoon verzochten ze de aanwezigen zich te verspreiden.

AT5

Door het mooie weer lijken sommige mensen de verleiding om buiten te zitten tóch niet te kunnen weerstaan. Op de Noordermarkt zijn in elk geval nog behoorlijk wat groepjes aanwezig, zo is te zien op beelden die we rond 16 uur hebben gemaakt. De kleine groepjes en koppeltjes houden wel afstand van elkaar. Ze drinken een biertje en zijn soms ook in het oranje gekleed.

AT5

Rond 15.00 uur was dat voor de politie reden om in te grijpen, aangezien het erop leek dat niet overal de 1,5 meter afstand gewaarborgd kon worden. De omstanders werden daarom gemaand om zich te verspreiden. Agenten riepen hen daartoe op vanuit hun auto. Daarbij gebruikten ze een megafoon om de boodschap duidelijk over te kunnen brengen. Er zijn geen boetes uitgeschreven.

AT5

'Hele dure Koningsdag' Volgens een aanwezige gaf de politie tien minuten de tijd om 1,5 meter afstand te creëren. 'Anders werden er alsnog boetes uitgedeeld.' Ook stelletjes moesten verder uit elkaar gaan zitten, vertelde een omstander. 'Anders wordt het een hele dure Koningsdag. Dus iedereen schoot achteruit.' Een andere aanwezige dacht dat er wel degelijk afstand werd gehouden. 'En niemand hier heeft denk ik een tuin, vandaar dat we hier nu zitten.' 'We hebben er toch voor gekozen om naar buiten te gaan', zei iemand. 'We zien wel waar het schip strand.'

Beeld via WhatsApp