5G vanavond geactiveerd, gemeente niet vooraf geïnformeerd

Alleen Vodafone-klanten met 5G in hun abonnement en een geschikt toestel met de laatste software kunnen van het netwerk gebruikmaken. Mobiel internetten moet voor hen straks sneller worden. Het gaat om duizenden smartphonegebruikers.

Bestaande antennes

De telecomaanbieder gebruikt de bestaande antennes en frequenties, de 5G-technologie wordt namelijk toegepast in bestaande 4G frequentiebanden. Volgens CEO Jeroen Hoencamp is zijn bedrijf hierdoor koploper in Nederland.

'Deze voorsprong willen we meteen doorgeven aan onze klanten, want meer capaciteit, hogere snelheden, lagere responstijden en efficiëntie op het netwerk zijn nodig', stelt Hoencamp. 'Denk aan het toenemende datagebruik en ontwikkelingen van vandaag en morgen op gebied van artificiële en virtuele realiteit.'

Verzet

Tegen de komst van 5G is veel verzet, tegenstanders vrezen onder meer voor gezondheidsproblemen. Ook wethouder Touria Meliani was in september vorig jaar kritisch. 'Er is natuurlijk wel gezegd: tot nu toe kunnen we niet zeggen dat het ongezond is, maar we kunnen ook niet zeggen dat het gezond is. Er is te weinig kennis daarvoor', zei ze tegen AT5. Wel schrijft de gemeente tegelijkertijd dat 5G sneller en betrouwbaarder is en dat er meer technische toepassingen mogelijk zijn.

Vodafone heeft de gemeente niet geïnformeerd over het plan om 5G vanavond al te activeren. 'Maar de frequenties vallen binnen het huidige netwerk, dus in die zin hadden ze ons niet op de hoogte hoeven stellen', zegt een woordvoerder van Meliani.

Gesprek

De woordvoerder zegt dat de gemeente nog steeds in gesprek is met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en telecomaanbieders over de komst van 5G. Het gaat dan vooral om de plaatsing en de aantallen nieuwe antennes die nodig zijn voor het netwerk.

Later dit jaar, vermoedelijk in de zomer, vindt er een veiling plaats voor de frequenties die nodig zijn voor een meer grootschalige uitrol van 5G.