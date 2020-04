Taptoe signaal vanaf Amsterdamse balkons op 4 mei en vrijheidsmaaltijdsoep op 5 mei

In Amsterdam ziet de 4 mei herdenking er dit jaar anders uit door de maatregelen tegen het coronavirus. Samenkomen op de Dam zit er niet in. Daarom worden professionele en amateurmuzikanten opgeroepen om anderhalve minuut voor acht uur het traditionele Taptoe-signaal te spelen. Dit kan op het balkon of met de ramen open, zodat iedereen in Amsterdam het kan horen. Erna worden, zoals gewoonlijk, twee minuten stilte in acht genomen.

AT5

Diederick Ensinck is altviolist en is één van de muzikanten die op 4 mei te horen is vanaf zijn balkon. Hij vertelt AT5's Amsterdam Informeert: ‘Ik vind het een goed initiatief en ik denk dat het een bijzonder moment op kan leveren als we op 4 mei iedereen die een instrument kan spelen, op hun balkon zien staan’. Daarom raadt hij iedereen, die graag muziek maakt, aan om te gaan oefenen: ‘Ga hard studeren, want dan kan je op 4 mei ook meedoen’. Ook op 5 mei wordt 75 jaar Bevrijding op een andere manier gevierd. Er waren meer dan honderd Vrijheidsmaaltijden in de stad gepland, maar die kunnen door het coronavirus niet doorgaan. Om toch stil te staan bij Bevrijdingsdag is er nu een speciale Vrijheidsmaaltijdsoep gemaakt. Op uitnodiging van het Amsterdams 4 en 5 mei comité hebben chefkok Joris Bijdendijk en entrepreneur Samuel Levie deze bijzondere soep gemaakt: ‘We zijn heel blij dat we een manier hebben gevonden om toch nog samen te kunnen genieten op een veilige manier. We hebben een soep gemaakt voor 7500 mensen, 7500 blikken soep, die in de stad rondgedeeld gaan worden, zodat we allemaal tezamen een diner met elkaar kunnen hebben’.

Joris licht alvast een tipje van de sluier op van het recept: ‘Het is een oranje soep geworden, ik denk niet dat ik hoef uit te leggen waarom. In de soep zit pompoen, wortel, kruiden en kokosnoot’. De soep wordt uitgedeeld via de organisatoren van de Vrijheidsmaaltijden aan mensen, die het hard nodig hebben. Ook wordt een deel van de blikken soep gegeven aan personen die zich in hebben gezet voor de stad om hen zo te bedanken.