Stad Beelden van mannen die met auto winkel binnenrijden en pinautomaat opblazen

De rotzooi was gigantisch en omwonenden zijn goed weggekomen. Vroeg in de ochtend van dinsdag 18 februari worden bewoners van het Osdorpplein opgeschrikt door een waanzinnige knal. De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van drie verdachten die verantwoordelijk worden gehouden voor de plof-en ramkraak.

Op beelden is te zien hoe een scooter in de ochtend van dinsdag 18 februari rond kwart voor drie komt aanrijden bij de Albert Heijn XL aan het Osdorpplein. Vanuit de hal van de supermarkt is te zien hoe iemand voor de pui nogal druk staat te doen voor de ingang. Niet veel later, het is dat net na drie uur, komt een gele Fiat Panda de stoep oprijden. Die ramt de pui, eerst zonder succes, maar na nog een poging weten ze binnen te komen.

Quote 'Als je ziet hoe vlakbij een van de daders bij de automaat staat als die knal komt, zou je zeggen dat hij daar last van moet hebben gehad' Marijke Stor, politie amsterdam

Even later is te zien hoe een wat tengere persoon iets in de geldautomaat propt en er snel vandoor gaat. Toch staat hij nog best dichtbij als het explosief afgaat. Het stof vliegt alle kanten op, is op de bewakingsbeelden te zien. De politie gaat er vanuit dat de man die dichtbij de explosie stond niet ongedeerd is gebleven. 'Als je ziet hoe vlakbij een van de daders bij de automaat staat als die knal komt zou je zeggen dat ze daar last van hebben gehad de dag erna' zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam. Taxichauffeur 'Een taxichauffeur die tijdens de knal langsrijdt vertelt later aan onze collega's dat hij zo schrikt dat hij doorrijdt', zegt Stor. Op de beelden is te zien hoe de taxi de straat Tussen Meer inslaat, de stofdeeltjes die door de lucht dwarrelen zijn goed te zien. 'Hij keert nog wel om, maar durft niet dichterbij te komen. Hij weet namelijk dat plofkrakers soms nog een tweede explosief gebruiken.' En dat blijkt later die ochtend geen verkeerde gedachte te zijn geweest. De explosieven opruimingsdienst moet namelijk ter plaatse komen om een tweede, niet afgegane explosief op te ruimen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe dat de verdachten er, zonder iets mee te nemen opeens vandoor gaan die ochtend.

Quote 'Ik dacht dat die hele flat instortte, dat het dak eraf vloog' buurtbewoner

De ravage aan het pand van de Albert Heijn XL aan het Osdorpplein is goed te zien later die ochtend van dinsdag 18 februari. AT5 spreekt een mevrouw die boven de supermarkt woont en nu voor de deur naar de rommel staat te kijken. 'Ik dacht dat die hele flat instortte. Ik dacht dat het dak eraf vloog.' 'Voor omwonenden is het een heel naar idee dat deze daders nog rondlopen. We zijn er extra op gebrand om deze zaak op te lossen omdat twee weken geleden op hetzelfde plein weer een plofkraak is gepleegd' zegt woordvoerder Stor.

Mensen die informatie hebben over deze zaak of andere zaken kunnen contact opnemen met de politie via de opsporingstiplijn 0800 6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800 7000