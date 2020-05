Amsterdam Hou Vol: tulpen uit versnipperaar gered en naaiatelier voor mondkapjes

Er zijn nog steeds talloze mooie initiatieven in de stad om mede-Amsterdammers een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis. In Amsterdam Hou Vol is presentator Rayen deze week aanwezig bij de onthulling van een levensgroot spandoek voor zorgpersoneel, bezoekt hij een naaiatelier waar mondkapjes worden gemaakt en redden de Amsterdamse Lieve en Vicky 70 duizend tulpen uit de versnipperaar

Tulpen redden van de versnipperaar

Lieve Nieuwint en Vicky van der Spoel stonden vorige week bij bloemenkweker Jos in Noordwijk. Hij vertelde hen dat er meer dan 70.000 tulpen door de tulpenversnipperaar zouden gaan vanwege de stilliggende export. Gelukkig vonden de twee een manier om hem te helpen.

Ze plaatsten een oproep op Instagram en binnen de kortste keren kregen ze veel berichten van mensen die wel een bosje wilden kopen. 'We begonnen dinsdagochtend. Het begon met 100 bossen. Dat werden er 150, 300, inmiddels zitten we al op 2000 bossen', vertelt Nieuwint. Een bos van 40 tulpen kost €5,50. De opbrengsten gaan naar Jos.

Mondkapjes in plaats van kostuums

Janne Mooij is modeontwerpster. Ze maakt normaal gesproken kostuums voor festivals. Daar is nu geen vraag naar, maar toch houdt ze zichzelf bezig in quarantaine. Ze maakt nu mondkapjes. 'Ik ben meteen begonnen toen bekend werd dat we een tekort hadden aan mondkapjes. Inmiddels is dit nummer 9001.'

'Ze zijn eigenlijk voor alle mensen die in het begin zonder mondkapjes zaten. Alle verpleeghuizen, hospices, mantelzorgers, al die mensen zaten ineens zonder.'

Sommige mensen dringen erop aan om te betalen, maar dat wil Janne niet. Ze noemt het een project om mensen te helpen die dat nodig hebben, niet om er zelf iets aan te verdienen. Als mensen echt willen betalen, dan kunnen ze bijdragen aan de crowdfunding, zodat er weer meer geld binnenkomt om meer mondkapjes te kunnen maken.

'Zorgers bedankt'

In de K-buurt in Zuidoost is bewonersvereniging Hart voor de K-buurt erg actief. Van online bijeenkomsten voor bewoners om contact met elkaar te blijven houden tot een stickeractie met coronavoorlichting.

Ook hebben ze een groot spandoek gemaakt. Hierop staat: ‘Zorgers bedankt’, met een groot hart erdoorheen. Ook staat er '#staysafe' en '#blijfveilig' op het spandoek.Taiwo Feyisipo is degene die de tekst op het doek heeft geschreven. 'Het spandoek is voor de mensen die zorgen voor de coronaslachtoffers. En ook voor de gemeenschap in Kraaiennest, voor Amsterdam en voor heel Nederland. Dit spandoek is voor de mensen.'

Feyisipo had het doek twee weken geleden al opgehangen in de wijk, maar kiest nu voor een andere plek, namelijk bij metrostation Kraaiennest. Zo kan iedereen die de metro neemt het spandoek goed zien. 'Als je naar het station loopt en je ziet deze boodschap, dan onthoud je dat veilig moet blijven.'

Bakfietsen met maaltijden

Anne Bolhuis van hulporganisatie de Protestantse Diaconie brengt samen met vrijwilligers dagelijks spullen naar daklozen. Dit doen zij met een bakfiets. In de bakfiets zitten warme maaltijden, koffie, een EHBO-tas en kleding. Elke dag halen ze bij de Buurtboerderij in West warme maaltijden op.



'We hebben eigenlijk gemerkt dat we al snel ontzettend veel hulp aangeboden kregen en dat hebben we natuurlijk met dankbaarheid ontvangen. Zodoende dat we nu met onze bakfiets dagelijks maaltijden rondbrengen', vertelt Bolhuis.



'Ik denk dat het eten en de koffie een middel is en dat het doel is om te laten zien dat de daklozen ook gezien worden. Dat we onderdeel zijn van een keten van solidariteit. We moeten het toch met elkaar volhouden.'