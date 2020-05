Voetballer Manchester United geeft klanten supermarktbonnen in Zuidoost

In een supermarkt aan het Bijlmerplein deelt voetballer Timothy Fosu-Mensah vandaag honderd winkeltegoedbonnen van 50 euro uit. De voetballer van Manchester United wil gezinnen uit het stadsdeel zo een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd.

Fosu-Mensah helpt dan ook graag een handje in deze moeilijke tijd: 'Wij ontvingen uit Amsterdam Zuidoost signalen dat meerdere gezinnen door de coronacrisis geld moeten lenen om boodschappen te kunnen doen. Dat zou onder normale omstandigheden natuurlijk nooit kunnen en mogen gebeuren', aldus Albert Kissi, woordvoerder van de voetballer.

De geboren en getogen Amsterdammer vertrok al op jonge leeftijd naar Engeland om te gaan voetballen voor een van de grootste clubs ter wereld: Manchester United. Toch is hij zijn thuisstad niet vergeten.

De signalen hebben Fosu-Mensah ertoe bewogen om gezinnen uit Zuidoost te hulp te schieten door honderd supermarktbonnen van een bekende supermarkt te doneren. 'Iedereen helpen is gezien de omvang van deze crisis een utopie. In overleg met een aantal stichtingen hebben wij daarom besloten in ieder geval honderd gezinnen van tegoedbonnen te voorzien als ruggensteun', aldus de woordvoerder.

De voetballer ervaart naar eigen zeggen ook de nodige hinder van de coronacrisis, maar is desondanks positief gestemd en hoopt met zijn actie bij te dragen aan een positieve stemming bij anderen.