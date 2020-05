Dolfijn volgt klassiek vrachtschip naar Amsterdamse haven

Een bijzonder gezicht vandaag in Amsterdam. Het klassieke vrachtschip Tres Hombres werd over het Noordzeekanaal naar de Suezhaven begeleid door een speelse tuimelaar (een dolfijnsoort) die vrolijk voor de boeg uit zwom.

De klassieke 'schoenerbrik' is al weken onderweg vanuit het Caribisch gebied naar Amsterdam om koffie, cacao en rum te lossen. Voor de Franse westkust kreeg het vrachtschip gezelschap van een nieuwsgierige tuimelaar. Dit zijn dolfijnen die bijna vier meter lang kunnen worden en mensen vaak opzoeken.

Het volwassen zoogdier is de Tres Hombres nu door de sluizen van IJmuiden en het Noordzeekanaal gevolgd tot in het Westelijk Havengebied. Daar is het dier nu nog steeds. Het bijzondere tafereel leverde vanmorgen deze fraaie beelden op tussen IJmuiden en het IJ die zijn geschoten vanaf de sleepboot 'Tromp':