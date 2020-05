AT5 is op zoek naar mediatalent in Wij Zijn Amsterdam

AT5 staat bekend als de springplank voor talent in de media. Al sinds de oprichting in 1992 leiden we journalistieke talenten op. Tientallen jonge honden hebben hier stage gelopen, kwamen daarna freelancen en ontwikkelden zich vervolgens tot vaste kracht bij de stadszender. Na een paar jaar worden ze vaak weggekaapt door Hilversum voor het 'grote' werk. In bepaalde opzichten lijkt AT5 best wel een beetje op de jeugdopleiding van Ajax. Ook altijd al ambities gehad op dit vlak? Lees dan even door.

Veel bekende gezichten in medialand leerden het vak in Amsterdam en begonnen ooit als stagiair bij AT5. Maar voor of achter de schermen: we zijn altijd op zoek naar talent, zelfs als je geen journalistieke studie doet.

We hebben mogelijkheden om je een stage aan te bieden, mee te lopen op de nieuwsredactie en op die manier het vak te te leren. Door de coronacrisis is het op dit moment nog wat lastig om die stage in de praktijk aan te kunnen bieden, want meer dan de halve redactie werkt vanuit huis en bij AT5 zelf is afstand houden natuurlijk ook belangrijk. We hopen dat dit later in het jaar makkelijker gaat worden, maar dat moeten we even afwachten.

Hiervoor zijn we ons nieuwe project Wij Zijn Amsterdam (WZA) gestart. We zoeken jongeren uit de stad die er misschien altijd aan hebben gedacht 'wel eens iets' in de media te willen doen, maar die wellicht niet een studie doen of hebben gedaan die hierop aansluit. Je zou kunnen denken aan verslaggeving, redactiewerk, presenteren, camerawerk of een vlog op Insta.

Hoe is het in jouw buurt nu?

Toch zijn we begonnen met onze talentenjacht en willen we graag met jou kennismaken. We zijn heel benieuwd hoe je op dit moment leeft, wat je tegenkomt in je buurt en wat je doet om jezelf nog een beetje te vermaken. We kunnen je opzoeken (en houden afstand!) en dan kun je laten zien hoe je leven er op dit moment uitziet. Hier maken we een mooi filmpje van dat we publiceren op onze website en social media. Ook op tv komt het filmpje langs.

Trouwens, ook als je niet met je gezicht in beeld wilt, is AT5 misschien wel een mooie plek om iets nieuws te leren. Zoals gezegd: de meeste mensen in de media werken achter de schermen.

En mocht je meer willen leren van het vak en de coronaregels staan het weer toe, dan zou je bij AT5 stage kunnen lopen. Het kan fulltime, maar ook voor twee dagen in de week, het moet allemaal wel een beetje passen in je leven.

Er is niets verplicht, het is vrijblijvend, maar misschien wel een kans voor je om een leuke switch te maken en iets nieuws te leren. Belangrijk is dat je in Amsterdam woont én dat je er zin in hebt. Heb je dat? Laat het ons weten en mail naar wijzijnamsterdam@at5.nl

Najim el Yarchouhi

We trappen de serie vandaag af met de 22-jarige Najim el Yarchouhi. Hij woont in Slotervaart en is sportleraar op twee basisscholen. In zijn vrije tijd is hij al veel bezig met vloggen, interviewen en filmen bij de talentenfabriek van Young Amsterdam. Deze week deed hij dat voor het eerst bij AT5. Zie het filmpje bovenaan dit artikel.