Enorme rij voor Brouwerij 't IJ; oproep om niet meer te komen

Tientallen mensen stonden vanmiddag in een hele lange rij voor de bierbrouwerij van Bouwerij 't IJ in Oost. Het was op een gegeven moment zo druk dat het bedrijf mensen opriep om niet meer te komen

Bij de brouwerij waren dozen speciaalbier te halen voor een gereduceerd tarief en dat zag menig bierliefhebber als dé kans om eens goed in te slaan.

In een video die de bierbrouwer online zette is te zien hoe de rij, waarin de meeste mensen wel 1,5 meter afstand lijken te houden, diverse hoeken om gaat. 'Lieve mensen het is enorm druk en het bier is bijna op. Het is beter om niet meer te komen. Maar geen zorgen, we organiseren dit snel weer!', werd er bij de video geschreven.

Het actiebier is inmiddels ook echt op en de rij is verdwenen.