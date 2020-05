De New York Pizza aan de Karel Doormanweg in Amstelveen is vanavond doelwit geweest van een overval. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden.

De overval vond plaats rond 21.45 uur vanavond. Vervolgens werd via een Burgernet-melding opgeroepen om uit te kijken naar de verdachte, een jongen van ongeveer 1 meter 70 met een zwarte winterjas en een mondkapje.



De jongen werd even later aangehouden. Of hij iets buit heeft gemaakt is niet bekend.