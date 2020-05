Bewoners De Pijp en Amstelveenseweg houden alternatieve herdenking

Bewoners van De Pijp en de Amstelveenseweg hebben in beeld gebracht hoe ze vandaag stilstaan bij de Dodenherdenking.

Normaal gesproken herdenken bewoners van De Pijp door samen te komen in een pand in de van Woustraat, waar voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog café-ijssalon Koco was gevestigd. Door het coronavirus gaat het dit jaar anders.

Het jongerencomité heeft daarom een film gemaakt. Daarin worden onder meer buurtbewoners geïnterviewd over hun ervaring met de oorlog, op gepaste afstand. Kinderen dragen hun gedichten voor. Ook ging het jongerencomité de straat op om mensen te vragen naar hun herdenkingsboodschap.