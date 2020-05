Binnenkort mogelijk één groot terras op de Nieuwmarkt: 'We hebben genoeg plek'

Het hoogseizoen had inmiddels moeten beginnen, maar de terrassen in de stad zijn vanwege de coronamaatregelen nog steeds uitgestorven. Een aantal ondernemers stelt voor om op de Nieuwmarkt één groot gezamenlijk terras te openen. Er moet volgens hen nu actie ondernomen worden om overeind te blijven en op het plein is genoeg ruimte voor een terras met afstand tussen de tafels.

Het idee is om op het midden van het plein een centrale bar te installeren met daaromheen de tafels zo ruim mogelijk opgesteld. Het is volgens de ondernemers niet rendabel om op hun eigen kleine terrassen maar een paar mensen te bedienen.



Door zich gezamenlijk in te zetten hopen de ondernemers dat ze dit jaar niet het hele terrasseizoen hoeven over te slaan. 'Dit zijn juist de maanden die heel vruchtbaar zijn voor ons, want maart, april mei en juni zijn eigenlijk de maanden waar we het van moeten hebben', vertelt de eigenaar van onder andere Poco Loco, Sanny Colak.

Terrastijden

Barry van den Berg is de eigenaar van del Mondo en is één van de initiatiefnemers. Hij ziet al helemaal voor zich hoe het plan zich straks moet ontvouwen. 'Wij stellen voor om de terrastijden aan te houden die ook voor de reguliere horeca gelden. Dat wil zeggen, kwart voor één leeg doordeweeks, kwart voor twee in het weekend.'

Ook met het delen van het plein met andere ondernemers wordt rekening gehouden. 'Op zaterdag is hier een biologische markt tot een uur of zeven en daarna willen we pas opbouwen. Het moet dus meubilair zijn dat we snel in kunnen zetten', geeft Barry aan.

Opening

Op dit moment zijn de terrassen nog niet toegestaan, maar mogelijk wordt er morgen door het kabinet gesproken worden over een eventuele opening. Dat zou dan volgens verschillende media vanaf 1 juni moeten gebeuren.