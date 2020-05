Handhavers moeten wegspringen voor automobilist die in hun richting rijdt op Damrak

Handhavers moesten vanmiddag op het Damrak wegspringen voor een automobilist die in hun richting reed. De 25-jarige bestuurder uit Diemen is aangehouden voor onder andere poging doodslag.

Het incident begon aan het einde van de middag met een 'akkefietje' op het Rokin, vertelt een woordvoerder van de politie. Daar werden handhavers uitgescholden en beledigd door de Diemenaar. De man ging er kort daarop met hoge snelheid vandoor in de richting van het Damrak. Daar moesten andere handhavers wegspringen voor de auto.

Inrijden

Volgens de politie reed de bestuurder in de richting van handhavers. Het is onduidelijk of hij op hen wilde inrijden. Iets verderop, bij de Prins Hendrikkade, heeft de automobilist met zijn voertuig nog een motor van een burger aangetikt.

Ter hoogte van Barbizon Hotel kreeg de man een stopteken. Agenten hielden hem aan voor onder andere belediging van een ambtenaar in functie, gevaarlijk rijgedrag en poging doodslag. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau.