Paradiso vraagt ticketkopers wegens 'enorme financiële klap' om donatie

Vanwege het coronavirus heeft Paradiso honderden concerten moeten verplaatsten of annuleren. 'Dit zorgt voor een enorme financiële klap voor het podium en de artiesten die er op zouden treden', aldus de poptempel.

Iedereen die een ticket heeft gekocht voor een programma van Paradiso dat wegens het coronavirus niet kan doorgaan, wordt gevraagd het gehele ticket of een deel daarvan te doneren aan Paradiso. 'Daarmee steunt de ticketkoper het voortbestaan van Paradiso en alle artiesten die er in de toekomst optreden.'

Wie geen ticket heeft gekocht voor een concert in Paradiso kan via de webwinkel van het podium een donatie doen. Het poppodium is een non-profit organisatie en voor meer dan 90 procent afhankelijk van eigen inkomsten, die volledig zijn weggevallen.