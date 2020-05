Zeven jongens opgepakt na beroving 13-jarige in Zuidoost

Een 13-jarige jongen is gistermiddag rond 16.30 uur door een groep jongens beroofd van zijn smartphone. De straatroof gebeurde in de buurt van winkelcentrum Reigersbos in Zuidoost.

Zeven jongens dwongen het slachtoffer stil te staan toen hij richting het winkelcentrum liep. Hij werd volgens de politie vastgepakt, bedreigd en moest zijn smartphone afstaan.

De groep ging er daarna lopend vandoor in de richting van Gein. Op basis van een signalement herkenden agenten dezelfde nog een groot deel van de groep in de Vianenstraat. Zes van de zeven verdachten konden daar worden opgepakt. De laatste verdachte is vanochtend in zijn woning aangehouden.

De aangehouden verdachten zijn jongens in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar uit Amsterdam. De verdachten zitten vast voor verhoor en onderzoek.