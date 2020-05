Vermiste papegaai plotseling thuis: 'Dacht dat ze was opgegeten'

De tamme papegaai wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van de familie. 'Het is echt het zonnetje in huis, als een extra kind', zei Faraisha. 'Ze is bij ons in moeilijke en in leuke tijden geweest, ze vult een leegte op. Ik hoop zo dat we haar terugvinden.'

De familie hing flyers op in de buurt en de broer van Faraisha werd gebeld door een van de bewoners, die Chira vanochtend haar huis binnen zag vliegen. Hij kon daardoor tijdens het interview met AT5 met de papegaai op zijn arm binnen komen lopen.

'Ik had niet verwacht dat we haar nog terug zouden vinden, ik had de hoop al opgegeven', zei een stralende Faraisha. 'Ik dacht dat ze was opgegeten door een kat of zou verhongeren, maar dit had ik echt niet zien aankomen.'