Frans van der Avert nieuwe voorzitter Amsterdam Gay Pride

De Stichting Amsterdam Gay Pride heeft een nieuwe voorzitter van bestuur. Het gaat om Frans van der Avert, die eerder algemeen directeur van Amsterdam Marketing was.

Hij volgt Frits Huffnagel op, die met het voltallig Pride-bestuur opstapte na commotie over uitspraken over vluchtelingen. Oud-wethouder Carolien Gehrels werd gevraagd om te helpen bij de zoektocht naar een nieuw bestuur.

Natuurlijk gezag

'Frans van der Avert is een voorzitter met natuurlijk gezag die Amsterdam tot in de haarvaten kent', laat Gehrels vandaag weten. 'Een man die idealen en visie koppelt aan een prettig zakelijke benadering, met groot gevoel voor kwaliteit.'

Van der Avert zegt vereerd te zijn dat hij voor deze functie gevraagd is. 'Ik ben in het verleden op verschillende manieren bij Pride Amsterdam betrokken geweest, als bestuurslid, als partner en als mede-organisator van de verschillende Cultuurboot-edities. Het afgelopen bestuur en bureau hebben van de Pride Amsterdam een professionele, solide organisatie gemaakt. Het nieuwe bestuur kijkt dan ook uit naar de jubileumeditie in 2021.'

Andere bestuursleden

Ook zijn er vier andere bestuursleden gevonden. Het gaat om Carlien Roodink, Jonathan Oron, Geneviève Lieuw en Huib Wurfbain.

Vanwege de coronacrisis gaat de Pride Amsterdam dit jaar overigens niet door.