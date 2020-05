Automobilist vlucht met 200 kilometer per uur, achtervolging eindigt in Slotervaart

De politie heeft vanavond op de A4, A9 en in Nieuw-West een gestolen auto achtervolgd. Drie inzittenden zijn uiteindelijk in Slotervaart opgepakt.

Achtervolging eindigt in Slotervaart via AT5-Whatsapp (0651190938)

Een woordvoerder van de politie laat weten dat agenten op de Ookmeerweg een auto met vier inzittenden wilden controleren. 'De snelle personenauto ging er via de A9, A4 en A10 vandoor waarbij snelheden van 200 kilometer per uur werden gehaald. Op de A9 vloog de auto bijna uit de bocht.'

Zeer hoge snelheid

Een andere automobilist laat aan AT5 weten dat hij de auto zag rijden op de A4. 'We werden ingehaald door een witte personenauto, met zeer hoge snelheid. Deze werd na ongeveer 30 seconden gevolgd door een politieauto en daarna een politieauto met zeer hoge snelheid.'

'Die witte Golf GTI haalde ons met een noodgang in over de vluchtstrook in de bocht richting A10 West bij de Nieuwe Meer', zegt een andere automobilist. 'Ik had hem niet zien aankomen. Arrestatieteam zat er achteraan.'

Standbeeld

Op de Fregelaan kwam de auto tot stilstand en gingen de inzittenden er te voet vandoor. Een fietser zegt dat een van de verdachten zich achter een standbeeld probeerde te verstoppen, maar dat hij daarna opgepakt werd. In de omgeving van de Heemstedestraat werden ook de twee andere inzittenden aangehouden. 'Een verdachte met een geel shirt aan wist te ontkomen', laat de politiewoordvoerder weten.

Er cirkelde enige tijd een politiehelikopter boven de Delflandpleinbuurt. De helikopter is inmiddels weggevlogen.