Chinook-helikopter voert 'navigatievlucht' uit boven de stad

Defensie heeft vanmiddag met een Chinook-transporthelikopter boven de stad gevlogen en is geland op het Marineterrein aan de Kattenburgerstraat.

Het ging volgens de Luchtmacht om een navigatievlucht, dat is een vlucht waarbij de piloot een bepaalde route moet vliegen om te oefenen. Ook is er kort geland op het helikopterplatform van een hotel in Noordwijk aan Zee. De helikopter keerde uiteindelijk terug naar vliegbasis Gilze-Rijen.