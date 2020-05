Cultuurinstellingen krijgen 17 miljoen euro extra van gemeente

Dat heeft wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) besloten. De cultuursector wordt door de coronacrisis hard geraakt. Het extra geld moet voorkomen dat cruciale kunst- en cultuurinstellingen binnenkort hun deuren moeten sluiten.

Elf grootste instellingen

De twintig Amsterdamse instellingen die rechtstreeks door de gemeente worden gesubsidieerd en de elf grootste instellingen die via het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK) geld krijgen, worden als eerste uitbetaald. Het gaat onder andere om De Balie, het Amsterdam Museum, het Koninklijk Concertgebouw, het IDFA, Paradiso, De Kleine Komedie, Melkweg, Museum Het Rembrandthuis, Theater Bellevue, Theater De Krakeling en het Verzetsmuseum.

Nadat in augustus het Kunstenplan 2021-2024 af is, bekijkt het stadsbestuur welke overige gesubsidieerde instellingen in aanmerking komen. 'Hiermee houden we voorlopig een belangrijk onderdeel van de gesubsidieerde kunst- en cultuursector in Amsterdam overeind. Kunst en cultuur zijn onmisbaar om Amsterdam te voorzien van bezieling, verbeelding en experiment als de stad straks weer op gang komt', aldus Meliani.

Het stadsbestuur kiest ervoor om alleen instellingen te ondersteunen die op basis van gemeentelijke doelstellingen door de Amsterdamse Kunstraad en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) zijn geselecteerd. Er wordt nog gewerkt aan steunmaatregelen voor onder meer broedplaatsen.