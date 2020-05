Polikliniek Amsterdam UMC weer beperkt open: 'Patiënten direct gescreend'

De polikliniek van het Amsterdam UMC opende deze week voor het eerst sinds de coronacrisis weer gedeeltelijk de deuren. Er zijn veel aanpassingen gedaan om aan de coronamaatregelen te voldoen en dat is soms even wennen.

De gedeeltelijke heropening is een eerste stap om de reguliere zorg in het Amsterdam UMC weer op gang te brengen. Door de coronamaatregelen kan de polikliniek nog geen grote hoeveelheden patiënten tegelijk ontvangen. Daarom is deze nu alleen nog maar beperkt geopend voor patiënten voor wie het absoluut noodzakelijk is om naar het ziekenhuis te komen.

'Ons beleid is: zorg op afstand, tenzij het echt niet anders kan', aldus Michèle van Vugt, vice-voorzitter van de Poliklinieken Amsterdam UMC. Dit betekent volgens haar dat patiënten in principe niet naar het ziekenhuis mogen komen, tenzij er een noodzaak is dat zij fysiek gezien worden door een specialist: 'Hierdoor wordt de toestroom aan patiënten gereguleerd'.

Aan patiënten voor wie een bezoek aan het ziekenhuis niet noodzakelijk is wordt volgens Van Vught ook gedacht: 'Wij houden contact met hen via de telefoon en via videoconsults. Dat is soms even wennen, maar de reacties zijn positief.' Videobellen kan sinds vandaag ook veilig via de telefoon van de artsen: 'Het voordeel daarvan is dat zij nu dus ook niet meer per se naar het ziekenhuis hoeven te komen voor consults', aldus Van Vugt.

In het ziekenhuis zelf zijn ook maatregelen zichtbaar: 'Patienten worden bij binnenkomst gescreend, er zijn hekken en looproutes aangebracht en als mensen klachten hebben krijgen zij direct een mondkapje', aldus Van Vugt. Het Amsterdam UMC wil zo het risico van besmettingen tegengaan en tegelijkertijd bezorgde patiënten gerust stellen.

