Babyolifant zet eerste stappen in buitenverblijf Artis

De bevalling van de nog naamloze olifant was maandag binnen één minuut gepiept. Een kwartier later stond het dier al op zijn poten.

Dierverzorger Peter Bleesing zegt tegen NH Nieuws dat het uitstekend gaat met de kleine. 'We zijn erg tevreden: hij slaapt, eet, poept en plast, en dat is wat jonge olifantjes horen te doen." Omdat het om een Aziatische olifant gaat, zal het kalf ook een Aziatische naam krijgen.

Andere olifanten gewend

Vooralsnog wijkt het olifantje niet verder dan een meter van zijn moeder. 'Dat staat ze niet toe', aldus Bleesing. 'Ze managet het kalf heel goed.' Ook de andere olifanten zijn inmiddels gewend aan de kleine. 'Voor haar jongste dochter was het even een shock, een broertje erbij. Maar dat is ze inmiddels te boven.'

Van afleiding is nauwelijks sprake, want vanwege de coronamaatregelen ontvangt Artis al enige tijd geen bezoekers. "Het is nu een kwestie van leren, moeder goed volgen - wat 'ie al doet - en heel veel groeien. Als ze eenmaal goed drinken, groeien ze bijna een kilo per dag.