Uitgeprocedeerde asielzoekers weggestuurd uit garage Kempering

De politie heeft garage Kempering in Zuidoost vanmorgen ontruimd. In de garage sliepen al maanden uitgeprocedeerde asielzoekers die zich hadden aangesloten bij We Are Here.

Over de reden van de ontruiming kon de politie vanavond nog niets zeggen. Een sympathisant van de groep laat aan AT5 weten dat de asielzoekers, er zouden er de laatste tijd ongeveer dertig hebben geslapen, nu naar Noord zijn vertrokken. Op beelden die op Facebook zijn geplaatst is te zien dat ze hun spullen in auto's stoppen.

Bende

Meerdere politieke partijen hebben dit jaar al vragen aan het stadsbestuur gesteld over de situatie in de garage. Zo sprak de VVD over een 'extreme bende' en hebben buurtbewoners volgens de partij over geluids- en stankoverlast geklaagd.

Burgemeester Femke Halsema zei dat het pand sinds december vorig jaar door zo'n vijftig uitgeprocedeerde asielzoekers gekraakt is en dat de gemeente, die eigenaar is van de garage, die maand ook aangifte heeft gedaan bij de politie. Wel zijn er in overleg met het Rode Kruis tenten en brandblussers geplaatst. Het Openbaar Ministerie vond daarna dat er geen spoedontruiming hoefde plaats te vinden omdat er geen sprake was van een 'onomkeerbare, onveilige situatie'.

Noodaggregaat

Op 15 april liet het stadsbestuur nog weten dat stadsdeel Zuidoost een stiller noodaggregaat zou regelen voor de asielzoekers in de garage. Het huidige aggregaat zou namelijk de reden zijn van de klachten van de buurtbewoners.

Het televisieprogramma Nieuwsuur filmde begin deze maand nog in en rond de garage.