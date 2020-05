Gewonde meldt zich bij BovenIJ ziekenhuis na schietpartij

Bij het BovenIJ ziekenhuis in Noord heeft zich gisteren aan het einde van de avond een gewonde man gemeld. Hij was kort daarvoor op de hoek van de IJdoornlaan en de Wieringerwaardstraat betrokken geraakt bij een vechtpartij waarbij is geschoten.

Tijdens de vechtpartij werd er volgens getuigen plotseling drie keer geschoten. Meerdere personen zouden er daarna al rennend vandoor zijn gegaan. Ook zou er een donkere auto met hoge snelheid zijn weggereden. Een blauwe auto is door de drie kogels in de linker portier getroffen.

Kogelgaten

Even later meldde zich een gewonde man bij het BovenIJ ziekenhuis. Onduidelijk is nog of hij gewond is geraakt bij de vechtpartij of door de kogels. Bij het ziekenhuis stond ook de blauwe auto met kogelgaten geparkeerd. Deze is in beslag genomen voor onderzoek.

Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Op de IJdoornlaan, waar de vechtpartij plaatsvond, zijn drie kogelhulzen gevonden. Deze sporen zijn veiliggesteld door de forensische opsporing.