Man (31) veroordeeld voor gewelddadige beroving taxichauffeur

De man moet ook 3.702 euro schadevergoeding aan de taxichauffeur betalen. Uit zijn strafblad blijkt dat hij vijf keer eerder is veroordeeld voor geweldsdelicten of vermogensdelicten.

Voorwaarden

In zijn voordeel weegt mee dat hij spijt heeft betuigd en dat uit het advies van de reclassering blijkt dat hij bereid is zijn gedrag te veranderen, zo stelt de rechter. De man heeft de delicten ook bekend. Als bijzondere voorwaarden legt de rechtbank onder meer op dat hij zich moet laten behandelen voor zijn middelengebruik. Ook moet hij meewerken aan begeleid wonen of maatschappelijk opvang en het vinden van een dagbesteding.

Bij de overval werd de taxichauffeur in zijn hand gestoken. De gewonde werd toen overgebracht naar het ziekenhuis. Het is voor het slachtoffer zeer bedreigend geweest dat hij tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden als taxichauffeur in zijn taxi werd overvallen, zo valt te lezen in het vonnis. De rechtbank rekent dit de dader zwaar aan.