NS: kom niet met de trein naar Zandvoort, het is te druk

De Nederlandse Spoorwegen (NS) roept iedereen op om niet met de trein naar Zandvoort te komen. Vanwege de hoge temperaturen en het vrije weekend, is het te druk in de treinen naar het strand.

De persconferentie van premier Mark Rutte over de routekaart van Nederland uit de coronacrisis, in combinatie met mooi weer en weekend blijken de ingrediënten te zijn voor te drukke treinen naar de badplaats. De NS doet dan ook een dringend beroep op mensen om niet meer met de trein naar het strand te gaan. 'De trein is even geen uitje', schrijven de spoorwegen.

Versoepeling

Aanstaande maandag worden enkele maatregelen die zijn genomen vanwege de coronacrisis versoepeld. Ook de gemeente Zandvoort draait de knoppen iets minder strak aan: zo gaan er vanaf dit weekend een deel van de parkeerplaatsen aan de boulevards weer open.

In Zandvoort zijn verkeersregelaars de drukte aan het monitoren. Het is een pilot om meer bezoekers in het centrum en op de stranden toe te laten.

Trein stilgezet

Eerder deze week werd een trein tussen Amsterdam en Weesp ontruimd omdat er te veel passagiers waren ingestapt. Niemand wilde de trein verlaten, waarop werd besloten deze stil te zetten. De politie moest zelfs komen assisteren.

Mondkapje verplicht

Woensdagavond kondigde het kabinet aan dat mensen die met het openbaar vervoer (ov) willen reizen vanaf 1 juni verplicht een mondkapje moeten dragen. De medische noodzaak daarvan staat volgens het RIVM niet onomstotelijk vast. Maar omdat de 1,5 meter afstandsregel in het ov steeds moeilijker te handhaven is, kan een mondkapje een gezondheidsbijdrage leveren.