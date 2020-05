Bewoners Amstelvlietstraat in Oost genieten van eigen straatsommelier

Wat te doen als sommelier als de sector aan wie je verkoopt, de horeca, stil ligt? Dan ga je nieuwe klanten werven. Renate Overhorst woont aan de Amstelvlietstraat in Oost en schreef een brief aan haar buren met daarin de mededeling dat ze haar kunnen inschakelen als straatsommelier. Ze is de eerste van de stad en de buurt is enthousiast.

Buurtbewoners kunnen kiezen tussen drie dozen met elke een eigen thema, zoals het thema lentewijnen. 'Onmisbaar voor een heerlijk lentegevoel wat mij betreft', schrijft Renate in haar brief aan buurtbewoners. Als klanten Renate appen wat ze gaan eten, dan zoekt zij daar een passende wijn bij.

Normaal gesproken verkoopt Renate alleen aan horecaondernemers, waar het soms maanden kan duren voordat er een wijn van Renate op de kaart verschijnt. Als straatsommelier gaat dat anders: 'Mijn eerste bestelling kreeg ik al twee uur nadat ik de brief bij de buren in de brievenbus had gedaan', vertelt Renate. 'Ik was gelijk helemaal enthousiast.'

Linda en Babette, twee buurmeisjes van Renate, kregen ook de brief en zijn sindsdien groot fan. Naast dat ze de wijn heerlijk vinden, vertellen de buurmeisjes van de straatsommelier ook dat ze het belangrijk vinden om elkaar te steunen in deze periode: 'Het is de buurvrouw, dus je moet elkaar wat gunnen.'

Klein begonnen

De bewoners van Amstelvlietstraat kunnen de komende periode nog genieten van hun eigen straatsommelier, maar misschien kan de rest van Amsterdam ook wel gaan smullen van de pakketten van Renate. 'Het is vooral klein begonnen, maar ik wil er wel iets van maken. Nu is het alleen nog een Instagramaccount waar mensen me kunnen volgen, maar er gaat nog wel wat komen', belooft Renate.

Omwonenden die geen geduld hebben kunnen terecht bij Renate's werkgever Noordman Wijnimport.