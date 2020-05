'Spelers Ajax leveren deel van salaris in'

De spelers van Ajax leveren een percentage van hun salaris in. Dat zegt Daley Blind aan De Telegraaf .

Blind zegt tegen de krant dat de club in deze tijd vele miljoenen misloopt. 'Daarover hebben wij gesprekken gevoerd. Wij vinden het als spelersgroep vanzelfsprekend ook een bijdrage te leveren. Wij zijn solidair.'

Volgens De Telegraaf wordt er op dit moment nog verder uitgewerkt of het alleen om een percentage over maart, april, mei en juni gaat of dat het geldt tot er weer publiek bij de wedstrijden aanwezig kan zijn.

Blind laat weten dat er tijdens de onderhandelingen gesprekken zijn gevoerd tussen de spelersraad, trainer Erik ten Hag en de directie. In de spelersraad van Ajax zitten behalve Blind ook Onana, Huntelaar, Tadic, Veltman, Tagliafico en Ziyech.