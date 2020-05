Ajax biedt fans drie opties voor gekochte tickets en seizoenkaarten

Ajax is eruit hoe ze de fans kunnen gaan compenseren voor de niet gespeelde wedstrijden van dit seizoen. Omdat de eredivisie niet afgemaakt kan worden gaan vier thuiswedstrijden niet door. De seizoenkaarthouders en de fans die losse kaartjes hebben gekocht, alle wedstrijden waren al lang uitverkocht, kunnen hun geld terugkrijgen. Maar er worden ook andere opties aangeboden.

Zo kunnen fans het geld dat is uitgegeven voor de wedstrijden tegen Twente, Zwolle, Vitesse en VVV ook besteden aan merchandise of aan nieuwe losse tickets voor volgend seizoen. De derde optie is om af te zien van compensatie en op die manier de club financieel te steunen.

Ook seizoenkaarthouders krijgen soortgelijke opties. Ze kunnen vijftien procent van de aanschafwaarde terugkrijgen of dit geld besteden aan een nieuwe seizoenskaart, merchandise of losse kaarten voor het nieuwe seizoen.

Een aantal supportersgroepen heeft via social media laten weten dat zij af zullen zien van teruggave van het al uitgegeven geld. Die fans schenken het aan de club om Ajax zo te steunen voor de miljoenenverliezen die al zijn geleden door de coronacrisis.