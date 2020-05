Volgende grote evenement afgelast: de Dam tot Damloop

'Het is verschrikkelijk jammer,' zegt Ron van der Jagt, directeur van organisator Le Champion, tegen Het Parool. 'Wij willen dolgraag dat de Dam tot Damloop in aangepaste vorm doorgaat, maar de overheidsmaatregelen staan het niet toe.'

Van der Jagt had de laatste weken allerlei werkgroepen opgezet om binnen de beperkingen van de coronamaatregelen toch een Damloop, met 85.000 deelnemers over verschillende onderdelen het grootste sportevenement van Nederland, te laten plaatsvinden.

Maar na overleg met de veiligheidsdiensten en de burgemeester van Zaanstad heeft Le Champion besloten dat het dit jaar niet door kan gaan. Naast de tien Engelse mijl is in hetzelfde weekend ook de Damloop by Night, een wandeltocht en een fietstocht.

'Het zijn dagen vol gezelligheid,' zegt Van der Jagt. 'In een volledig afgeslankte vorm zouden we de ziel uit de Dam tot Damloop trekken. Het is verschrikkelijk dat er dit jaar geen 36ste editie komt. Maar wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen. De veiligheid van deelnemers, vrijwilligers én het altijd massaal aanwezige publiek staat voorop.'