Paniek: rattenslang zoekt lichaamswarmte bij Amsterdammer in bed

'Helaas is het diertje in de paniek gedood, omdat er ook kinderen waren en ze niet wisten of het dier giftig zou zijn', vertelt Rob van stichting Dierenhulp Nederland. Rattenslangen zijn echter niet giftig.

Hoe het dier in bed is beland blijft de vraag. 'Het is de laatste tijd niet ongewoon eigenlijk. Eergisteren hadden we ook al een rattenslang die bij iemand in bed was gekropen in Rotterdam en vanochtend werd er een rattenslang gevonden in een busje van PostNL in Zaandam', aldus Rob.

Ontsnappingskunstenaars

'Het zijn echte ontsnappingskunstenaars en ze houden van zonnig weer. Als het dan koud wordt, dan zoeken ze de warmte op. Soms is dat lichaamswarmte.' Rob vermoedt dat de slangen uit een nabijgelegen huis zijn ontsnapt. 'Of ze zijn misschien gedumpt.'

Wie een slang in zijn bed tegenkomt en niet weet wat het is, kan volgens de reptielenkenner het beste het dier met rust laten en de dierenambulance bellen. 'Als je weet wat je doet, kan je hem ook in een kussensloop stoppen. Maar doodmaken is niet de bedoeling.'