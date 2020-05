Aannemer maait natuurproject Buitenveldert weg, PvdD vraagt om opheldering

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft schriftelijke vragen gesteld aan wethouder wonen Laurens Ivens (SP), nadat een een aannemer per ongeluk een natuurproject in het Gijsbrecht van Aemstelpark heeft weggemaaid. De maaier in kwestie zou met een verouderde kaart op pad zijn gestuurd.

Een stadsecoloog was samen met buurtbewoners al een aantal jaar bezig om in het park twee natuurvriendelijke oevers te bouwen voor bijen, vlinders, libellen en vleermuizen. Hoewel de maaier niet alle planten langs de oever te lijf is gegaan, gaat het lange tijd duren voordat het project weer intact is. De gemeente schat dat de schade neerkomt op zo'n 5000 euro.

Voorkomen

Om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen, wil de PvdD dat er helderheid komt over de regels omtrent het wegmaaien van planten in de stad. Hierbij benadrukt te partij dat er in het verleden vaker maaifouten zijn gemaakt, waardoor stukken natuur per ongeluk beschadigd raakten.

Fout

Een woordvoerder van de gemeente laat weten de fout te betreuren. 'De maaier heeft zich vergist. We hebben een enorm informatiesysteem met veel kaarten, waar regelmatig van alles aan gewijzigd wordt. Omdat de kaarten niet altijd up-to-date zijn organiseren we bijeenkomsten met aannemers, maar dit keer is er iets misgegaan. Dat is heel sneu, want veel mensen hebben er hard aan gewerkt.'