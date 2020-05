Sophia (83) raapt zwerfvuil op: 'Prikstok is mijn wapen'

De 83-jarige Sophia ergert zich mateloos aan de rondslingerende troep op straat en zet zich daarom al zes jaar in om de buurt aan kant te maken.

'Vroeger was het nog veel erger. Ik loop vaak rond om op te ruimen. Ik vind het vooral leuk om langs de groenstroken te gaan. Ik ben buiten, ik beweeg en ik doe ook nog wat nuttigs', vertelt Sophia.

Ook de coronacrisis houdt haar niet tegen. 'Ik probeer goed afstand te houden op straat, en thuis was en ontsmet ik hevig mijn handen. Ook mijn prikstok ontsmet ik. Het is mijn wapen, maar het is een vreedzaam wapen.'

Lachgaspatronen

Sophia komt tijdens het vuilrapen veel verschillende voorwerpen tegen. 'Lachgaspatronen, condooms, onderbroeken', somt zij op. 'Als ik veel zin en tijd heb dan ga ik ook peuken prikken. Dan pak ik er zo vijftig op en dan denk ik: zo, dat is wel weer genoeg.'